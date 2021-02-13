بنت تاكسى أول فكرة يطلقها مكتب سيارات للسيدات فقط بأسيوط.. صور

أسيوط - هيثم البدري

أطلق أحد مكاتب تأجير السيارات بمدينة أسيوط، الذى يديره عدد من الشباب خدمة جديدة لسيدات أسيوط، أطلقوا عليها "بنت تاكسى" لتوصيل السيدات والفتيات فقط بمحافظة أسيوط.

وقال مسئولوا المكتب، إن هذه الخدمة هى الأولى من نوعها فى أسيوط، وأطلقناها بناء على رغبة عدد كبير من المتابعات لصفحة المكتب، حيث تفضل عدد كبير من السيدات داخل محافظة أسيوط إستقلال سيارة تقودها سيدة، ووجدنا أن هذه الخدمة غير موجودة بمحافظة أسيوط، خاصة أن عدد منهن يقلقن من ركوب التاكسيات مع مجهول بالنسبة لهن فيضطرون إلى استقلال المواصلات العامة وهى بالنسبة لهن أمرا سيئ ولكن بها أمان أكثر.

وأضاف مسئولوا المكتب، طرحنا الفكرة ووجدنا تجاوب كبير من السيدات، وطلب على الخدمة بشكل كبير، ونتمنى أن تلبى الخدمة احتياجات السيدات داخل محافظة أسيوط بما يضمن توفير خدمة لم تكن موجودة من قبل واستمرارها.

وأشار مسئولوا المكتب، إلى أن السيارة التى تستقلها السيدة بها أقصى درجات الأمان والمتابعة ، حيث أن السيارة سيارة مجهزة بجهاز " gbs " لسلامة الكابتن الذى يقود السيارة، والسيدة الطالبة للخدمة مع توفير رقم للشكاوى فى حالة الشكوى من أى أمر، فضلا عن أن الفتيات اللاتى يقدن السيارات موجود كل أوراقها الرسمية لدى المكتب ، حيث أن المتقدمات والذى وقع عليهن الإختيار قدموا للمكتب مصوغات التعيين بما يضمن توافر كل وسائل الأمان من كل ناحية لأننا ندرك جيدا ضرورة أن تكون الخدمة المقدمة لسيدات أسيوط على أعلى درجة من الأمان والخصوصية، بما يحقق بناء الثقة بيننا وبين العملاء الذين يستخدمون خدمتنا.

احدى الفتيات أثناء قيادتها للتاكسى

فتاليات قائدات السيارات التاكسى باسيوط

خدمة بنات تاكسى لسيدات اسيوط

قائدات السيارات من الفتيات