اليوم السابع
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بدء المؤتمر الصحفي لوزيرى البيئة والهجرة لمبادرة القرية المصرية المتوافقة بيئيا

السبت، 13 فبراير 2021 12:50 م
بدء المؤتمر الصحفي لوزيرى البيئة والهجرة لمبادرة القرية المصرية المتوافقة بيئيا المؤتمر الصحفي لوزيرى البيئة والهجرة لمبادرة القرية المصرية
الغربية مصطفى عادل

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بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لوزيري البيئة والهجرة والمقام حاليا بديوان عام محافظة الغربية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لشرح تفاصيل حملة "صفط تراب ..البداية" التي تستهدف المشاركة في تطوير القرى المصرية، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، إذ اختيرت قرية صفط تراب، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.
 
ويأتي ذلك في إطار تنسيق وتضافر الجهود بين المبادرات الوطنية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك تنفيذا لمبادرة "أصلك الطيب"، 
 
جاء ذلك خلال زيارة أجراها كلا من وزيرتي الهجرة والبيئة ومحافظ الغربية لقرية صفط تراب لتفقد الأماكن المستهدف تطويرها ورفع كفاءتها بمشاركة جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك، التابع لمجموعة "نيو إيجيبت"، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، في ضوء حملة "صفط تراب.. البداية"، التي تنفذها وزارة البيئة في محافظة الغربية، اتساقا مع المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، بالتنسيق والتعاون بين كل من الهجرة ومحافظة الغربية.
 
المؤتمر الصحفي لوزيرى البيئة والهجرة لمبادرة القرية المصرية (1)
المؤتمر الصحفي لوزيرى البيئة والهجرة لمبادرة القرية المصرية (1)

المؤتمر الصحفي لوزيرى البيئة والهجرة لمبادرة القرية المصرية (2)
المؤتمر الصحفي لوزيرى البيئة والهجرة لمبادرة القرية المصرية (2)

المؤتمر الصحفي لوزيرى البيئة والهجرة لمبادرة القرية المصرية (3)
المؤتمر الصحفي لوزيرى البيئة والهجرة لمبادرة القرية المصرية (3)

المؤتمر الصحفي لوزيرى البيئة والهجرة لمبادرة القرية المصرية (4)
المؤتمر الصحفي لوزيرى البيئة والهجرة لمبادرة القرية المصرية (4)

المؤتمر الصحفي لوزيرى البيئة والهجرة لمبادرة القرية المصرية (5)
المؤتمر الصحفي لوزيرى البيئة والهجرة لمبادرة القرية المصرية (5)

المؤتمر الصحفي لوزيرى البيئة والهجرة لمبادرة القرية المصرية (6)
المؤتمر الصحفي لوزيرى البيئة والهجرة لمبادرة القرية المصرية (6)

 


الهجره

البيئه

محافظه الغربيه

الغربيه

حياه كريمه

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