اليوم السابع
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انهيار منزل مكون من طابقين دون خسائر بشرية بقنا

السبت، 13 فبراير 2021 07:44 م
انهيار منزل مكون من طابقين دون خسائر بشرية بقنا انهيار منزل - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تعرض منزل مكون من طابقين من الطوب اللبن، للانهيار، مساء اليوم السبت،  دون خسائر بشرية بقرية بهجورة التابعة لمركز ومدينة نجع حمادى شمالى محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد انهيار منزل مكون من طابقين ومبنى من الطوب اللبن دون خسائر في الأرواح. 
 
وعلى الفور انتقل عبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي،  إلى مقر الواقعة،  وتبين أن المنزل ملك أبو المجد سلامة،  ومكون من طابقين، ولم يسفر الانهيار عن أي إصابات.
 
وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى أنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة،  ورفع الأنقاض، فى أسرع وقت ممكن التي من الممكن أن تعيق الطريق.

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