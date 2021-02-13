المستشارة نهال صالح تنضم لـ"النيابة الإدارية" وتباشر عملها بالأقصر

كتب عبد الله محمود

انضمت إلى هيئة النيابة الإدارية، رسميا، اليوم السبت، المستشارة نهال جمال الدين صالح، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بالأقصر.

جاء ذلك في إطار تتنفذ توجيهات المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية في جميع محافظات الجمهورية.

وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سميــر، أن ذلك يأتي إعمالًا لمبدأي الكفاءة والجدارة وتكريسًا لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور بين المواطنين دون تمييز.

ويذكر أن النيابة الإدارية، تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقاً للقانون.