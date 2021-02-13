اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 فبراير 2021 03:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المستشارة نهال صالح تنضم لـ"النيابة الإدارية" وتباشر عملها بالأقصر

السبت، 13 فبراير 2021 09:54 م
المستشارة نهال صالح تنضم لـ"النيابة الإدارية" وتباشر عملها بالأقصر النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انضمت إلى هيئة النيابة الإدارية، رسميا، اليوم السبت، المستشارة نهال جمال الدين صالح، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بالأقصر.

 جاء ذلك في إطار تتنفذ توجيهات المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية في جميع محافظات الجمهورية.

 

وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سميــر، أن ذلك يأتي إعمالًا لمبدأي الكفاءة والجدارة وتكريسًا لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور بين المواطنين دون تمييز.

 

ويذكر أن النيابة الإدارية، تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم وفقاً للقانون.

 

 


النيايه الاداريه

نهال صالح

عصام المنشاوى

الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة