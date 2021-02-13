اليوم السابع
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العثور على 18 حقيبة بلاستيكية تحوى جثثا مقطعة فى المكسيك

السبت، 13 فبراير 2021 09:17 ص
العثور على 18 حقيبة بلاستيكية تحوى جثثا مقطعة فى المكسيك أكياس
كتب محمد جمال

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اكتشفت الشرطة المكسيكية 18 حقيبة بلاستيكية تحتوى على أجزاء لجثث مقطعة بضواحي مدينة غوادالاخارا المكسيكية، ووفقا لمكتب الادعاء بولاية خاليسكو، كانت دورية شرطة اكتشفت في بادئ الأمر ساقا بشرية في الشارع القريب من ستاد نادي تشيفاس لكرة القدم، بحسب" روسيا اليوم".

 

الأكياس
الأكياس

وبعد ذلك، تم العثور على 18 حقيبة بلاستيكية سوداء تحتوي على بقايا بشرية في المنطقة في زابوبان، وهي ضاحية بثاني أكبر مدينة في المكسيك، وتعاني المكسيك من أعمال عنف بنسب هائلة، منذ أن اندلع ما يوصف بحرب مخدرات فى نهاية عام 2006.

وحاليا، يتم تسجيل نحو 100 جريمة قتل يوميا فى البلاد التى يقطنها نحو 126 مليون شخص، وإلى جانب ذلك، تم في المكسيك تسجيل اختفاء أكثر من 82 ألف شخص.


المكسيك

شرطة المكسيك

جثث مقطعة

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