الضباب الدخاني يثير جوا من الكآبة في بكين خلال عطلة رأس السنة القمرية

(رويترز)

خيم من جديد ضباب دخاني على العاصمة الصينية بكين اليوم السبت بعد عدة أيام من التلوث الشديد الذي شهدته المدينة خلال عطلة رأس السنة القمرية.

وتسبب الضباب الدخاني في تدهور مستوى الرؤية في بكين في اليوم الثاني من السنة القمرية الجديدة مع تغطية الضباب قمم أعلى مجموعة من المباني في بكين في شرق المدينة بالكامل تقريبا.

وتستخدم الصين نظام تحذير مؤلفا من أربعة ألوان يرمز كل لون لمستوى تلوث الهواء بحيث يكون اللون الأحمر هو الأكثر خطورة يليه البرتقالي فالأصفر فالأزرق.

وأصدرت السلطات المحلية إنذارا أصفر يوم الخميس من تلوث الهواء الشديد.

وقالت كاتي لي (35 عاما) التي تعمل في قطاع مستحضرات التجميل أثناء ذهابها لصالة الألعاب الرياضية "الجو مروع... بدء العام القمري الجديد بهذا النوع من الطقس شيء مثير للاكتئاب بعض الشيء".