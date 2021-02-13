اليوم السابع
Ads
السبت، 13 فبراير 2021 06:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الضباب الدخاني يثير جوا من الكآبة في بكين خلال عطلة رأس السنة القمرية

السبت، 13 فبراير 2021 04:47 م
الضباب الدخاني يثير جوا من الكآبة في بكين خلال عطلة رأس السنة القمرية راس السنة الصينية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 خيم من جديد ضباب دخاني على العاصمة الصينية بكين اليوم السبت بعد عدة أيام من التلوث الشديد الذي شهدته المدينة خلال عطلة رأس السنة القمرية.

 

وتسبب الضباب الدخاني في تدهور مستوى الرؤية في بكين في اليوم الثاني من السنة القمرية الجديدة مع تغطية الضباب قمم أعلى مجموعة من المباني في بكين في شرق المدينة بالكامل تقريبا.

 

وتستخدم الصين نظام تحذير مؤلفا من أربعة ألوان يرمز كل لون لمستوى تلوث الهواء بحيث يكون اللون الأحمر هو الأكثر خطورة يليه البرتقالي فالأصفر فالأزرق.

 

وأصدرت السلطات المحلية إنذارا أصفر يوم الخميس من تلوث الهواء الشديد.

 

وقالت كاتي لي (35 عاما) التي تعمل في قطاع مستحضرات التجميل أثناء ذهابها لصالة الألعاب الرياضية "الجو مروع... بدء العام القمري الجديد بهذا النوع من الطقس شيء مثير للاكتئاب بعض الشيء".

 


الصين

بكين

تلوث

رأس السنة الصينية

أخبار الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاتحاد الأوروبى يدعو الصين لإلغاء قرارها بحظر BBC لخدمة الأخبار العالمية

السبت، 13 فبراير 2021 03:08 م

الاتحاد الأوروبي يدعو الصين لإلغاء حظر بث الخدمة الدولية لبي بي سي

السبت، 13 فبراير 2021 03:06 م

الصحة العالمية: الصين رفضت تزويدنا ببيانات 174 حالة كورونا تم تشخيصها بـ2019

السبت، 13 فبراير 2021 12:19 م

الصين تعارض اتهامات أوروبية بشأن حجبها بث شبكة إذاعة "بى بى سى" البريطانية

السبت، 13 فبراير 2021 10:46 ص

انتقادات ساخرة لرئيس أوكرانيا.. هنأ الصين بعامها الجديد بصورة من نيبال

السبت، 13 فبراير 2021 10:42 ص

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها 1000 عام شمالى الصين

السبت، 13 فبراير 2021 08:53 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة