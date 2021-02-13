الصومال تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مقديشو /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة ورعاية المجتمع الصومالية، تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العاصمة مقديشو وولاية هيرشبيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن ذلك فى التقرير الذى أعدته وزارة الصحة عن آخر مستجدات فيروس كورونا، حيث أشارات إلى أنه تبين إصابة 28 شخصاً خلال المسح الذى جرى أمس الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى الآن 5,075حالة، بينما وصلت حالات التعافى إلى 3,733، وإجمالى حالات الوفاة المسجلة فى البلاد إلى 146.. محذرة المواطنين من خطورة عودة تفشى فيروس كورونا مجدداً.