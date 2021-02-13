وأضافت الوزارة - في بيان اليوم - أن وحدات الحرس الوطني تمكنت، أيضا، من حجز سيارتين ودراجة نارية وكمية من مخدر "القنب الهندي"، وعدد 2 زورق مطاطى، إضافة إلى مبلغ مالي يقارب الألفي يورو، وأذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم.