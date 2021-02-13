اليوم السابع
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الجيش اليمنى يسقط طائرة مسيرة مفخخة بمديرية باقم شمال صعدة

السبت، 13 فبراير 2021 10:17 م
الجيش اليمنى يسقط طائرة مسيرة مفخخة بمديرية باقم شمال صعدة عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/

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أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمنى، اليوم السبت، طائرة مسيرة مفخخة بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، أطلقتها مليشيا الحوثى المدعومة من إيران.

وقال المتحدث الإعلامى لـ"محور آزال العسكري" المقدم مازن الشوكى - فى تصريح نقلته قناة (العربية) - إن الدفاعات الجوية التابعة لمحور آزال تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة حوثية كانت تستهدف مواقع تمركز الجيش اليمنى فى مديرية باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيسى للميليشيات الحوثية.

وأشار إلى أن إسقاط هذه الطائرة يأتى ضمن "سلسلة طائرات حوثية أسقطتها دفاعات المحور خلال الفترة الماضية".

وكثفت ميليشيات الحوثى مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتى قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة فى وقت سابق إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجى وتم شحنها إلى اليمن.

 


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