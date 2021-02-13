الجمهوريون يتهمون الديموقراطيين بالنفاق: استدعاء الشهود يزيد الانقسام

كتبت: نهال أبو السعود

يصر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون على أنه لن تتغير خطتهم إذا تم استدعاء الشهود فى محاكمة العزل لأنهم يعتمدون على حجتهم الإجرائية بأنه لا ينبغى أن تكون هناك محاكمة فى المقام الأول لرئيس سابق ترك منصبه.

وصف سناتور ويسكونسن رون جونسون التصويت لاستدعاء الشهود بأنه "أكثر من مؤسف"، وأضاف:"إذا نزلت فى طريق الشهود، تفتحه. وإذا كان لديك حقًا أى مظهر من مظاهر الإجراءات القانونية العادلة، فعليك السماح لفريق الدفاع برفع قضية. لقد رفعوا قضية، لكنك تبدأ فى السير فى هذا الطريق أولًا وقبل كل شيء، سيؤدى ذلك إلى اشعال الموقف".

واكد جونسون: "لا ينبغى أبدًا أن نجرى محاكمة العزل هذه، إنها لا توحد، إنها مثل فتح جرح وفرك الملح فيه، واعتقدت أننا سنصل إلى نتيجة هنا اليوم ولكن الديموقراطيين يريدون زيادة الانقسام".

وقال جونسون أيضًا أن مديرى مجلس النواب يتصرفون بالنفاق: "نفاق مديرى النواب، والمعايير المزدوجة بالتأكيد، أنصار ترامب يفهمون أنهم فقط يؤجج الموقف والآن هذا التصويت، بدلًا من إنهاء هذا الشيء، نحن فقط نشعل الموقف".