الرئيسية أخبار عالمية البرازيل تسجل 51546 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1288 وفاة السبت، 13 فبراير 2021 03:00 ص البرازيل كتب: أحمد علوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الجمعة إنها سجلت 51546 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1288 وفاة خلال 24 ساعة. وتشير بيانات الوزارة إلى تسجيل أكثر من 9.7 مليون حالة إصابة و237489 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء. البرازيل كورونا فى البرازيل الصحة البرازيلية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة البرازيل تسجل 54742 حالة إصابة جديدة بكورونا و1351 وفاة الجمعة، 12 فبراير 2021 04:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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