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البرازيل تسجل 51546 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1288 وفاة

السبت، 13 فبراير 2021 03:00 ص
البرازيل تسجل 51546 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1288 وفاة البرازيل
كتب: أحمد علوى

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قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الجمعة إنها سجلت 51546 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1288 وفاة خلال 24 ساعة.

وتشير بيانات الوزارة إلى تسجيل أكثر من 9.7 مليون حالة إصابة و237489 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء.

 


البرازيل

كورونا فى البرازيل

الصحة البرازيلية

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