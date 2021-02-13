اكتشاف أكثر من 60 بؤرة لفيروس كورونا فى بروكسل

قالت لجنة الصحة البلجيكية، إنه خلال الأسبوع الأول من فبراير ، كشفت عملية الاختبار والتعقب في منطقة بروكسل عن 67 بؤرة للتلوث بفيروس كورونا في أماكن جماعية ، بما في ذلك حالتان مؤكدتان من السلالة البريطانية.

في مواجهة انتشار فيروس كورونا ومتغيراته ، أنشأت اللجنة إجراءً جديدًا لتتبع الحالات الإيجابية بشكل مكثف،ومنذ 13 يناير تعرض الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس لزيادة التتبع،كما تم تشكيل فريق مكون من 13 عاملاً ميدانيًا تم تدريبهم تحديدًا للبحث عن بؤر وبائية منذ 18 يناير.

أدى هذا الإجراء إلى الكشف عن 67 بؤرة للتلوث ، والتي بدأت على الفور إجراء العزل،و تم رصد سبعة في مؤسسات الرعاية ، وثلاثة في مؤسسات للمعاقين ، وستة في الشركات ، وثلاثة في دور الحضانة ، وثمانية في رياض الأطفال ، واثني عشر في دور التقاعد ، وسبعة عشر في التعليم الابتدائي ، وسبعة في التعليم الثانوي ، وثلاثة في المجتمعات العامة وواحدة أخرى في مؤسسة تعليمية،و تم تأكيد السلالة البريطانية لاثنتين من هذه البؤر ويشتبه في وجود حوالي عشرة آخرين.