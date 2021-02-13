اليوم السابع
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ارتفاع عدد المصابين فى زلزل اليابان لـ50 شخصا

السبت، 13 فبراير 2021 11:24 م
ارتفاع عدد المصابين فى زلزل اليابان لـ50 شخصا زلزال _ صورة أرشيفية
طوكيو /أ ش أ/

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أعلنت اليابان ارتفاع حصيلة المصابين جراء الزلزال الذى بلغت شدته ٣ .٧ درجة على مقياس ريختر وضرب ، مقاطعتى مياجى وفوكوشيما فى شمال شرق البلاد إلى 50 شخصا.

وقالت مصادر إعلامية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إن: "أكثر من 50 شخصا أصيبوا فى الهزة الأرضية التى ضربت اليابان".

وكانت مصادر أعلنت - فى وقت سابق - عن إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا سجلت فى مقاطعتى مياجى وفوكوشيما فى شمال شرق اليابان، حيث وقعت هزة أرضية بقوة 7.3 درجة المنطقة ، مؤكدة أن الهزة كانت على عمق 55 كيلومترا.

 


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