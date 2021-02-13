اختيار هيئة تنشيط السياحة بالبحر الأحمر مقراً لتحليل pcr للسياح المغادرين

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء اليوم السبت، عن اختيار مقر هيئة تنشيط السياحة فرع البحر الأحمر، الكائنة في الممشى السياحي بمدينة الغردقة ليكون مقراً لسحب عينات تحليل pcr للكشف عن كورونا للمغادرين من السياح، مؤكدا أن الإجراءات تجرى بالتنسيق مع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

أشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن اختيار هذا المقر جاء استجابة لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة المكان الأول عن الفنادق، ووجود تكدس به، لافتاً إلى أن المقر الجديد لسحب العينات موجود في الممشى السياحي، وبالقرب من المناطق السياحية والفنادق، ويسع عدداً كبيراً من الراغبين في سحب العينات، ما سيكون له أثراً كبيراً في التيسير على السائحين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم، موجهاً بسرعة تجهيزه لاستقبال السائحين.

ووجه اللواء حنفي، الشكر إلى وزيرا السياحة والصحة لتعاونهما المستمر والتيسير في تقديم مختلف الخدمات سواء للمواطنين أو للسائحين، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة التسهيلات وفقاً للإجراءات القانونية.