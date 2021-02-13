اليوم السابع
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اتحاد المستثمرين: الحكومة جادة فى تذليل العقبات وتقدم تسهيلات لدعم قطاع الصناعة

السبت، 13 فبراير 2021 03:18 م
اتحاد المستثمرين: الحكومة جادة فى تذليل العقبات وتقدم تسهيلات لدعم قطاع الصناعة الدكتور محرم هلال
كتب هانى الحوتى

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أكد رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، حرص القيادة السياسية والحكومة، على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم قطاع الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، وتطبيق الدعم التفضيلي للأسعار  بنسبة 15٪؜ شريطةَ ألا يقل المكون المحلي عن 40٪؜ تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يصل الليل بالنهار، من أجل المزيد من التنمية ، ومستقبلٍ أفضل لمصرنا الغالية.
 
وأكد هلال، أنه أجري اتصالاً هاتفياً مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفقا فيه علي ضرورة تفعيل البند التفضيلي لدعم الصناعة المحلية بنسبة 15٪؜ خاصةً بعد ما أُثير عن إلغاء هذا البند، في الممارسة المحدودة رقم  (2) 2021 /2020المقرر لها جلسة  11/ 2 / 2021، حيثُ  أكد وزير الكهرباء، وقوف الوزارة إلي جوار المُصنعين ، ودعمها الكامل للصناعة المصرية ، مؤكداً كذلك  علي تأجيل الممارسة  إلي موعدٍ لاحق، سيُعلن فيما بعد، لتأكيد تطبيق هذا البند.
 
بدوره، وجه رئيس اتحاد المستثمرين، الدكتور محرم هلال، الشكر  لوزير الكهرباء، وللحكومة، التي تثبتُ يوماً بعد يوم أنها حكومة جادة وواعية ومنصفة ومشجعة للاستثمار.

الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

اتحاد المستثمرين

الصناعة

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