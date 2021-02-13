إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بطما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بين طرفين بناحية قرية العتامنة دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، بسبب خلافات الجيرة، تم ضبط طرفى المشاجرة ونقل أحد المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بناحية قرية العتامنه دائرة مركز طما ووجود مصابين وتمت السيطرة عليها وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما والنقيب أحمد رشاد معاون مباحث مركز شرطة طما بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية العتامنه دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول أحمد م ع 28 سنة عامل ومحمد س ع 37 سنة عامل مصابين "جروح متفرقة بالجسم".

وبين طرف ثان محمد ا ح 26 سنة عامل مصاباً " كسر بالذراع الأيسر " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وخلف ا ا 25 سنة عامل مصاباً " سحجات بالرأس " الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.