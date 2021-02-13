أيرلندا تلغى حظر الطيران إلى مدينة شرم الشيخ

كتب أ.ش.أ

أعلن سفير مصر بدبلن السفير خالد ثروت أن الحكومة الأيرلندية قررت إلغاء حظر الطيران إلى مدينة شرم الشيخ.

وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان اليوم السبت - أن السفير المصرى أوضح أن هذه المسألة ظلت على قمة أولويات السفارة منذ عام 2019، وتم تناولها على مختلف المستويات أثناء اللقاءات مع المسئولين الأيرلنديين سواء فى وزارة الخارجية أو وزارة النقل والطيران المدنى أو من خلال البرلمان الأيرلندي، إلى أن تكللت جهود السفارة بالنجاح.

وأشار السفير ثروت إلى أن هذا القرار - من شأنه - أن يفتح الباب أمام تدفق السياحة الأيرلندية إلى شرم الشيخ عندما تتخذ الحكومة فى دبلن قراراً بتخفيض القيود المفروضة على السفر للسياحة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن اعتزام شركة (آير كايرو) تنظيم رحلات شارتر مباشرة من دبلن إلى شرم الشيخ فى المستقبل القريب، بالإضافة إلى خطة شركة (مصر للطيران) تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة ودبلن من شأنه تيسير اختيار السائح الأيرلندى للمقاصد السياحية فى مصر.