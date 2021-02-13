أوكسفورد تختبر لقاحا تجريبيا ضد فيروس كورونا مخصص للأطفال

كتب محمد عبد العظيم

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن جامعة أوكسفورد البريطانية تختبر لقاحا تجريبيا جديدا ضد فيروس كورونا، ولكنه مخصص للأطفال.

وعلى جانب أخر، أكد مطورو لقاح أوكسفورد أسترازينيكا أن توفير لقاح للسلالات الجديدة من فيروس كورونا فى الربع الثالث من 2021.

وفى وقت سابق رجّح الباحثون أن لقاح أوكسفورد -استرازينكا يوفر حماية أقل من 10% ضد متغير فيروس كورونا الذى شوهد لأول مرة فى جنوب أفريقيا.

وقال العلماء الذين أجروا تجربة على نطاق صغير لفعالية اللقاح أنه أظهر حماية قليلة جدًا ضد العدوى الخفيفة إلى المتوسطة، على الرغم من أنهم أعربوا عن أملهم فى أنه -من الناحية النظرية- سيظل يوفر حماية كبيرة ضد العدوى الأكثر خطورة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.