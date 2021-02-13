أمين صندوق "الأطباء" يدعو الأطقم الطبية للتطعيم بلقاح كورونا

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن التوسع فى تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا خطوة إيجابية من قبل الحكومة، مشيرا إلى قلق بعض أفراد الأطقم الطبية من اللقاح أمر تشهده كل دول العالم، حيث أن الإحصائيات أشارت إلى أنه فى أمريكا حوالى 30% منهم، وبريطانيا 25% الأطقم الطبية لديها تخوفات من اللقاح ورفضوا التطعيم، نظرا لأنه أمر جديد، إلا أنه فى المقابل الكثير من أعضاء الأطقم الطبية وقع الإقرار وتم تطعيمه.

وأضاف القاضى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": الامتناع عن التطعيم بلقاح كورونا قرار لا يؤثر على الشخص نفسه فقط، بل يؤثر على المجتمع كله، لأننا بشكل عام لابد من تغطية 70% من سكان العالم لاجتياز تلك الجائحة، ويصبح الفيروس مشابهة لنزلات البرد، وأدعوا الجميع للتطعيم للإنتهاء من تلك الجائحة، خاصة أن هناك توقعات بوجود موجة ثالثة من فيروس كورونا، وبالتالى التوسع فى التطعيم يقلل من أعداد الإصابات والوفيات فى تلك الموجه حال حدوثها.

وثمن أمين صندوق نقابة الأطباء، إعلان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، التوسع فى تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بدءا من السبت المقبل، مشيرا إلى أن إجمالى أعداد شهداء الأطباء جراء الإصابة بالفيروس بلغ 369 شهيدا.

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد مستجدات موقف اللقاحات للأطقم الطبية، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، أنه سيتم اعتبارا من السبت المقبل البدء فى تطعيم المستشفيات أيا كانت الجهة التابعة لها، وذلك بعد بدء توفير اللقاح للأطقم الطبية فى 363 مستشفى مخصصة من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، كما سيتم دخول التطعيم للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة.