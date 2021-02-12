وكيل صحة الإسماعيلية يفاجئ مستشفى فايد بزيارة تفقدية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تفقد الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة يرافقه الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية مستشفى فايد المركزي، والنائب سامي سليم عضو مجلس النواب محافظة الإسماعيلية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، مستشفى فايد المركزى وتفقد أقسام المستشفى ومتابعة أعمال رفع الكفاءة التي تشهدها المستشفى.

واستمع حطب لشرح من الدكتورة أميرة عادل، مدير الإدارة الصحية بفايد والدكتور علي حمودة، مدير المستشفى للأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية استعدادًا لدخول المستشفى منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن المقرر أن يتم بدء مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية الثلاثاء المقبل، من خلال تشغيل 20 مركز ووحدة صحية، بالإضافة إلى 3 مستشفيات، تم تطويرهم وتجهيزهم بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة وعلى أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفقًا لأحدث المعايير العالمية.

المستشفيات الثلاث المقرر عملهم ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة، تشمل مجمع الإسماعيلية الطبي، هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء المحافظة، بما يشمله من تجهيزات طبية على أعلى مستوى بأحدث التقنيات العالمية، والذي يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارئ، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين"، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 33 عيادة خارجية، و 103 غرف داخلي، و 63 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 22 حضانة، و 13 غرفة عمليات.

وتشمل المستشفيات الثلاثة، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، والذي يضم 8 غرف داخلي، و 89 ماكينات غسيل كلوي، و 3 غرف عمليات، و 8 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 6 عيادات متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وتشمل، مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، والتي تضم غرف الاستقبال والطوارئ، وتبلغ طاقتها الاستيعابية 6 عيادات خارجية، و 4 غرف عمليات، و 59 غرف داخلي، و 13 سرير رعاية.

وتعد محافظة الإسماعيلية أولى محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد كسرت حاجز المليون في تسجيل المواطنين من أبناء المحافظة بالمنظومة الجديدة، حيث بلغ إجمالي المواطنين المسجلين بالمنظومة مليون و150 ألف مواطن حتى الآن، وكذلك تم فتح أكثر من 250 ألف ملف عائلي للمواطنين، حيث بلغت نسبة التسجيل بالمنظومة 82% من إجمالي السكان بالمحافظة، والذين يبلغ عددهم 1.370.806 مواطن.

​وكيل صحة الإسماعيلية يفاجئ مستشفي فايد بزيارة

الدكتور على حطب يفاجئ مستشفى فايد بزيارة

تطوير ورفع كفائة مستشفى فايد