وزير الشباب والرياضة يفتتح اليوم دورى الأحياء بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

يفتتح اليوم الجمعة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، دورى الأحياء بالصالة الرياضية بالعريش فى إطار زيارته للمحافظة التى بدأت أمس الخميس، ومقرر أن تتواصل حتى مساء اليوم .

ومن المقرر أن يستكمل اليوم وزير الشباب زيارته لشمال سيناء، بتفقد المنشآت الرياضية واستاد العريش الرياضى .

وتختتم زيارة وزير الشباب والرياضة لشمال سيناء بإطلاق إشارة دورى الأحياء السكنية بالصالة المغطاة ونهائى دورى مراكز الشباب.

وكان وزير الشباب والرياضة أطلق أمس الخميس إشارة بدء توزيع الدراجات على الشباب بشمال سيناء من مدينة العريش الرياضية على ساحل العريش تدعيما لمبادرة مبادرة "دراجتك.. صحتك".

وسلم الوزير دراجات لشباب تقدموا لحجزها، برفقة عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وكليب راشد مدير الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

وقام وزير الشباب والرياضة يرافقه المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بحضور المهرجان الرياضى الأول بشمال سيناء فى المدينة الشبابية بالعريش، وتضمن عروض وأنشطة رياضية متنوعة، بجانب لقاء مدربى البرامج الرياضية من أجل التنمية والتى نفذت بالتعاون مع مؤسسة اليونيسيف، ومشاهدة فيلم تسجيلى عن المديرية تحت عنوان «الواقع والمأمول» وعروض فنية لمركز الفنون.

كما قام الوزير والمحافظ بافتتاح معرضى أندية الفتاة والمرأة والفنون التشكيلية "محكى الشباب" بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش، ومعرض المشغولات اليدوية وأعمال التطريز و الإبرة والحياكة من أعمال أندية الفتاة والمرأة ، بجانب عدد من اللوحات الفنية والمجسمات التى من تنفيذ وإعداد أعضاء محكى الشباب بإدارة البرلمان و الطلائع بمديرية الشباب والرياضة.