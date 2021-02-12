وزير الإعلام اليمنى: نثمن دور البرنامج السعودى لإعمار اليمن

إيمان حنا

ثمن وزير الاعلام والثقافة والسياحة باليمن معمر الأريانى الجهود التى يبذلها البرنامج والمشاريع التى ينفذها فى المجال التنموى والتى تعد جزء من الدعم الكبير الذى تقدمه المملكة العربية السعودية فى كافة المجالات لاستعادة الدولة واسقاط انقلاب مليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من ايران.

وقد ناقش الأريانى اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن مع مدير فرع البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن بعدن أحمد مدخلي، التعاون بين الوزارة والبرنامج والمشاريع الجارى تنفيذها فى الجانب الثقافى والسياحى بتمويل من البرنامج، وقدم مدير فرع البرنامج السعودى ملخص عن المشاريع التى ينفذها البرنامج لاعادة الاعمار والتنمية وبالأخص المشاريع التى يتم تنفيذها فى قطاع الاعلام والثقافة والسياحة والدراسات المرفوعة لمشاريع جديدة فى هذا المجال.



وعبر عن تقدير الحكومة لهذه الجهود التى تساهم فى إعادة تطبيع الاوضاع وتعكس حجم وعمق العلاقة بين البلدين، مؤكدا بأن هذه الجهود محل احترام كافة ابناء الشعب اليمنى الذى يقدر عاليا التضحيات المشتركة التى اختلط فيها الدم اليمنى بالدم السعودى فى مواقع الشرف والبطولة ضد التمدد الفارسى الذى تنفذه مليشيات الحوثى الارهابية.



ودعا الارياني، البرنامج الى الاهتمام بالمجال الاعلامى والثقافى والسياحى نظرا للدور الحيوى الذى يقوم به هذا المجال فى انجاح العملية التنموية وتهيئة الرأى العام للاندماج فيها ودعمها.