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واشنطن بوست: بنس لن يدين ترامب فى جلسات العزل

الجمعة، 12 فبراير 2021 07:23 م
واشنطن بوست: بنس لن يدين ترامب فى جلسات العزل مايك بنس
كتبت: نهال أبو السعود

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أكدت صحيفة واشنطن بوست، أن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لن يدين الأخير خلال جلسات العزل التي يشهدها مجلس الشيوخ بهدف إقصاء ترامب وتقويض احتمالات ترشحه مجدداً للانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن بنس ليس لديه أي خطط لإدانة ترامب أو التحدث علانية خلال محاكمة مجلس ‏الشيوخ لعزله، على الرغم من الهجوم الذي تعرض له من قبل مقتحمي الكونجرس في ‏‏6 يناير.‏

وأظهر الفيديو الذي عرضه مديرو المساءلة هذا الأسبوع، فرار بنس مع اقتحام أنصار ‏ترامب مبنى الكابيتول ، لكن يبدو أن العرض لم يكن كافياً لتحفيز بنس على اتخاذ ‏إجراء.‏

وفقًا للصحيفة، لا يزال مايك بنس يعمل انطلاقا من كتاب قواعد اللعب الذي أصبح ‏طبيعة ثانية - لا يبث المظالم علنا ، ويقدم مستشاره الذي غالبا ما يكون لديه ‏تصريحات دبلوماسية ومحايدة.‏

وتلقى بنس إشادة من البعض لعدم محاولته خرق القانون في 6 يناير - عندما لم يعرقل ‏نتائج الانتخابات الرئاسية. يبدو أن هذا الثناء يتغاضى عن سنوات بنس الأربع التي لم ‏يفعل فيها أي شيء في مواجهة سياسات ترامب الأكثر جدلا.‏

ويراهن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب علي محاميان جدد أملاً في إجهاض مخطط عزله أمام مجلس الشيوخ، وذلك بعدما غادر فريق الدفاع الذي يمثله 5 محامين بالفعل، برغم تزايد توقعات وسائل الإعلام الأمريكية بانتهاء تلك المحاكمة ببراءة ترامب.

وبحسب تقرير نشرته شبكة سي إن إن الجمعة، انضم المحاميان الجدد إلى فريق ترامب القانوني وهما بروس كاستور الذي عمل كمحامي مقاطعة مونتجومري السابق ‏في بنسلفانيا، وديفيد شوين، المحامى المدني والجنائي.


الولايات المتحدة

عزل ترامب

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