ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن الشرطة الهندية، أن الانفجار وقع أثناء القيام بخلط بعض المواد الكيميائية لإنتاج مفرقعات نارية، مشيرة إلى أن فرق مكافحة الحرائق هرعت إلى مكان الانفجار من أجل إخماد حريق المصنع.

من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه سيتم تقديم تعويضات مالية تقدر بـ200 ألف روبية لعائلات القتلى جراء الانفجار، و50 ألف روبية للمصابين.