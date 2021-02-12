صحة المنيا: فحص وعلاج 1679 حالة خلال قافلة بقرية الشيخ عبادة بملوى

المنيا – حسن عبدالغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية الشيخ عبادة، بمركز ملوي، وذلك فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية الشيخ عبادة، وذلك خلال يومى 10 و11 فبراير الجاري، وتم توقيع الكشف الطبى على 1679 حالة مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبى على، 332 حالة جراحة و360 حالة أطفال و275 باطنة و168 قلب و186 جلدية و 97 نساء و53 تنظيم أسرة و 75 أسنان، و تم عمل 113 تحاليل مختلفة، وعمل78 حالات موجات صوتية و عمل 9 أشعة سينية وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ 117 مترددًا وتم خلع أسنان لـ9 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 23 حالة لاستكمال العلاج، كما تم عمل ندوات تثقيف صحى لـ 65 مترددا، وتم استخدام 10 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقى العيادات والصيدلة.