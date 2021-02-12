اليوم السابع
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سلطات الجبل الأسود توافق على شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي

الجمعة، 12 فبراير 2021 06:00 ص
سلطات الجبل الأسود توافق على شراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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أصدر معهد الأدوية والمواد الطبية فى الجبل الأسود إذنا لاستيراد لقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لفيروس كورونا، وأشار المعهد إلى أنه وافق على استيراد اللقاح الروسى بقرار من الحكومة، التى لم تبدأ بأى حملات لتطعيم السكان بعد، بحسب "روسيا اليوم".

 

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت فى وقت سابق بأن هناك مباحثات حول توريدات اللقاح الروسى إلى البلاد.

 

يذكر أنه منذ بدء انتشار الوباء تم تأكيد إصابة نحو 10% من عدد سكان البلاد البالغ نحو 620 ألف نسمة بكورونا، فيما توفى بالفيروس أكثر من 680 شخصا فى الجبل الأسود.

 

 


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