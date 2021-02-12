دعم مستشفيات محافظة الغربية بـ49 وحدة غسيل كلوى جديدة

الغربية محمد طارق

قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة فى محافظة الغربية، إن وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قامت بدعم جميع المستشفيات الموجودة بكافة المدن والمراكز بعدد 49 وحدة غسيل كلوى جديدة وتم توزيعهم على جميع المستشفيات .

وأضاف وكيل الوزارة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدكتورة هالة زايد تقوم بتطوير كبير فى المنظومة الصحية، حيث تم دعم جميع المستشفيات بأجهزة تنفس صناعى، وكذلك تانك الأكسجين الطبى، والذى تم تركيبه فى المستشفيات العام كمستشفى زفتى العام ومستشفى السنطة العام ومستشفى كفر الزيات ومستشفى بسيون .