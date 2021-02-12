خروج 17 حالة تعافى من كورونا بمستشفى العديسات للعزل فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مستشفى العديسات التخصصى للعزل الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، خروج 17 حالة تعافى جديدة من فيروس كورونا بعد شفاؤها من الفيروس، وسط فرحة كبيرة من الفريق الطبى بالمستشفى، وذلك في إطار الإنجازات والجهود المبذولة من إدارة مستشفى العديسات التخصصي تحت قيادة الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفي العديسات، والدكتور محمد العجمي نائب المدير العام ومدير العزل، وبإشراف طبي مكون من الدكتور منتصر عبدالفتاح استشاري العناية المركزة، والدكتور أحمد خليل والدكتور سعيد الخطيب، والدكتور عمرو الشاذلي.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد فتحي مدير عام مستشفي العديسات التخصصى للعزل الصحى، أنه يجرى العمل بكل جدية لمسابقة الزمن بل وتخطيه وبمعدلات قياسية لتخطى الصعوبات والعقبات من أجل تحقيق أفضل سبل الراحة والعناية بالمرضى المصابين بكورونا، كما توجه وكافة فريق إدارة المستشفى بكل الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي والتمريضي على ما بذلوه ويبذلوه من مجهود وتفان في العمل.

واحتفل الفريق الطبى بالمستشفى بتعافى وخروج 17 حالات بعد تعافيهم داخل العزل من كورونا، وتوجه المدير العام بكل الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبى من أطباء وتمريض وفنين المعمل والاشعة وكافة من يعمل بالمستشفى، حيث خرجت الحالات تحت إشراف الدكتور أحمد خليل والدكتور سعيد الخطيب والدكتور منتصر عبدالفتاح استشارى العناية المركزة.

كانت قد شهدت محافظة الأقصر، تقديم لقاحات فيروس كورونا للأطقم الطبية فى مستشفى العديسات للعزل الصحى، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث تلقى أطباء العزل بالمستشفى اللقاح بعد وصوله لمركز الطعوم بالمحافظة التابع لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والذى تم تخصيصه وتجهيزه خلال الأيام السابقة لاستقبال اللقاح، ومن جانبه قال الدكتور أحمد فتحي مدير مستشفى العديسات للعزل الصحى، إلى أن تلك الخطوة تضاف إلى الجهود النوعية التي تبذلها الدولة في مواجهة تداعيات الفيروس، وخطوة هامة لتجسيد نجاح الدولة المصرية في التعامل وإدارة الأزمة، خاصة أن مصر هي أول دولة في أفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وذلك يعكس نجاح الحكومة في جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة.



خروج 17 حالة تعافى من مستشفى العديسات للعزل بالأقصر



فرحة الفريق الطبى بمستشفى العديسات بخروج الحالات