تقرير أوروبى: انخفاض نسبة وفيات كورونا فى أوروبا 29% بعد استخدام اللقاح

فاطمة شوقى

بدأت عملية التطعيم ضد فيروس كورونا فى أوروبا تأتى بثمارها مع انخفاض نسبة الوفيات 29% بعد استخدام اللقاح، وفقا لأحدث تقرير صادر عن المفوضية الأوروبى لـ بيوكوسك، BIOCOMSC، وهى مجموعة الأبحاث الحاسوبية فى علم الأحياء والأنظمة ، بالتعاون مع جامعة البوليتنيك فى برشلونة UPC.

وقالت صحيفة "لا بانجورديا" الإسبانية إلى أن التقرير المكون من 81 صفحة، والذي صدر أمس الخميس ، أعلن عن الانخفاض المتوقع في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أوروبا ، بعد تسجيل انخفاض كبير في عدد الحالات الجديدة المكتشفة قبل أسابيع قليلة.

في مؤشر الاتحاد الأوروبي مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمملكة المتحدة ، الذي يضم أعضاء الاتحاد الأوروبي ودول الشمال والمملكة المتحدة ، انخفض عدد الإصابات ، بين 10 و 26 يناير ، من 225000 حالة يومية إلى 100000 ، والآن أصبح لديها أدى إلى انخفاض عدد الوفيات الأسبوعية من 35000 إلى 25000.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيانات التي تتحسن بشكل طفيف في جميع أنحاء العالم ، حيث لوحظ ، بين 10 و 28 يناير ، انخفاضًا قدره 750.000 حالة يومية جديدة إلى 400000 ، وانخفاضًا لاحقًا بنسبة 35 ٪ في الوفيات ، من 100000 حالة وفاة أسبوعية إلى 65000.

في الواقع ، أشاروا من BIOCOMSC إلى تأخر 18 يومًا حول العالم و 16 يومًا في أوروبا بين انخفاض الإصابات الجديدة والانخفاض الملحوظ في معدل الوفيات لديهم وأكدوا أن "عدد الوفيات من المتوقع أن يستمر في الانخفاض لأن عينة واضحة أن الحالات قد انخفضت بشكل ملحوظ ".

ويشير الباحثون إلى أن الاتجاه جيد ويعزون هذا الانخفاض إلى حملات التطعيم التي يتم تنفيذها بالفعل في بعض البلدان ، والعديد منها في أوروبا ، مع إعطاء الأولوية لكبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة ، مما يعزز انخفاض معدل الوفيات.

ومع ذلك ، فإنهم يحذرون من أن انتشار أنواع مختلفة من الفيروس ، مع قدرة أكبر على الانتقال ، يمكن أن يتسبب في تغيير هذا الاتجاه ويسبب زيادة في الحالات ، وبالتالي زيادة الوفيات.

لذلك ، ينصحون بالحفاظ على التدابير التي تحد من الاتصالات الاجتماعية حتى يكون تأثير التطعيم أكبر من تأثير المتغيرات الجديدة.