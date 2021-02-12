تركيب قطع مياه موفرة بدور العبادة بمركز أبو كبير فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية على قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع فرع الشركة بمركز أبو كبير بتركيب قطع توفير المياه بعدد من المساجد، كونها أكثر الأماكن استخداما للمياه وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتى الإسكان والتنمية المحلية للحفاظ على مياه الشرب من الإهدار.

وأشار إلى أن هذه القطع تقوم بتقليل الفاقد من المياه الصالحة للشرب بنسبة تتراوح ما بين 35 إلى 55 % من الاستهلاك بالإضافة إلى لصق مطبوعات على الجدران تحمل عدد من الرسائل التوعوية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وترشيد استخدامها بجانب التعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة لمشتركيها.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن الحفاظ على المياه واجب وطنى ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مناشداً المواطنين بالحد من الإسراف فى المياه داخل المنازل، والإهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء وإستخدام العداد الكودى المسبق الدفع لما له من مميزات عديده أبرزها عدم الإحتياج للقارئ او المحصل، بجانب إحتسابه للإستهلاك الفعلى للمشترك .

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأدائها المتميز فى تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم وكذلك إطلاقها خدمات جديدة تتيح قراءة العدادات من المنازل ودفع فواتير استهلاك مياه الشرب بمنافذ فورى دون تكلف عناء الإنتقال لمقر الشركة للدفع وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم وتجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد .