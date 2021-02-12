برج خليفة يتزين بأضواء الليزر احتفالا بالعام الصينى الجديد.. فيديو

كتب هيثم سلامة

يتزين برج خليفة بالألوان الزاهية وعروض الليزر بداية من يوم من الثلاثاء إلى السبت 20 فبراير الجارى، احتفالا بالعام الصينى الجديد وهو عام الثور.

احتفلوا بالعام الصيني الجديد مع #برج_خليفة! انضموا إلينا كل يوم من الثلاثاء إلى السبت حتى 20 فبراير الساعة 7:45 واستمتعوا بعرض ليزر مذهل نستقبل به عام الثور pic.twitter.com/ctuC0vai5U — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) February 12, 2021

وكتب الحساب الرسمى لبرج خليفة، عبر موقع تويتر:" احتفلوا بالعام الصيني الجديد مع برج خليفة! انضموا إلينا كل يوم من الثلاثاء إلى السبت حتى 20 فبراير الساعة 7:45 واستمتعوا بعرض ليزر مذهل نستقبل به عام الثور".



برج خليفة

وتحتفل الصين، اليوم، الجمعة 12 فبراير 2021 بعيد رأس السنة القمرية الجديدة، أو ما يسمى أيضا بعيد الربيع أو العام القمري الجديد وفقًا للتقويم الصيني إلى جانب العديد من البلدان في آسيا وهي تقاليد يعود عمرها تاريخيا لأربعة آلاف سنة.

ويبدأ الاحتفال بعيد الربيع أهم العطلات التقليدية في الصين في اليوم الأول (القمر الجديد) من الشهر الأول في التقويم الصيني وينتهي بمهرجان الفوانيس الذي يصادف اليوم الخامس عشر.

نشأت السنة القمرية الجديدة من تضحية الناس للآلهة والأجداد في نهاية عام قديم وبداية عام جديد وهي مناسبة للتدبر في كيف تصرف المرء في العام المنصرم وماذا كانت اعتقاداتهم طوال ذلك العام، ويمثل هذا العيد الرغبة في حياة جديدة.

والسنة القمرية الجديدة مبنية على التقويم القمري الصيني حيث أن تاريخها يختلف كل عام، يصادف العام القمري الصيني الجديد دائمًا القمر الجديد الثاني بعد الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والانقلاب الصيفي في نصف الكرة الجنوبي وهذا يحدث في تواريخ مختلفة من التقويم الغريغوري .

يشار إلى أنه يتم تسمية كل عام على اسم واحد من اثني عشر حيوان مختلف من الأبراج الصينية، وهي: " الجرذ ، الثور، والنمر، والأرنب، والتنين، والأفعى، والحصان، والخروف، والقرد، والديك، والكلب، والخنزير"، عام 2021 هو عام الثور.