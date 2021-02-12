بايدن: زيادة شحنات لقاح كورونا 30% واشترينا ما يكفى لتطعيم كل الأمريكيين

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن الولايات المتحدة لم يكن لديها خطة وإمدادات كافية فيما يتعلق بتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، والآن فريقه يعمل لزيادة شحنات اللقاح الأسبوعية لتطعيم جميع الأمريكيين، وغرد بايدن على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "عندما توليت منصبي قبل ثلاثة أسابيع، لم يكن لدى أمريكا خطة أو إمدادات كافية لتطعيم معظم أنحاء البلاد.. لكن فريقي بدأ العمل".



بايدن على تويتر

وأضاف جو بايدن، في رسالته: "اعتبارًا من اليوم ، قمنا بزيادة شحنات اللقاح الأسبوعية بحوالي 30% واشترينا لقاحات كافية لتطعيم جميع الأمريكيين"، موجها الشكر إلى جميع العاملين في المعاهد الوطنية للصحة وجميع الأطباء والعلماء والباحثين الذين يحاربون هذا الوباء وينقذون الأرواح .



يشكر مسئولى الصحة

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن خطة الإنقاذ الأمريكية ستعمل على تقليل معاناة الأمريكيين وإعادة الناس إلى أعمالهم إلى جانب السيطرة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وغرد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا :"يمكننا تقليل المعاناة في هذا البلد ، وإعادة الناس إلى العمل ، والسيطرة على هذا الفيروس. هذا ما ستفعله خطة الإنقاذ الأمريكية".

وكان جو بايدن قد طالب الكونجرس بتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية، مشيرا إلى أنه لا ينبغى لأحد أن يفقد منزله خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، وقال بايدن: "اسمحوا لي أن أكون واضحًا: لا ينبغي لأحد أن يفقد منزله وسط هذا الوباء، يحتاج الكونجرس إلى تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية لتمديد الحظر المفروض على عمليات الإخلاء والحبس بسبب الرهن العقارى، ولمساعدة ملايين الأمريكيين في الحفاظ على سقف فوق رؤوسهم".

فيما طالبت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، الكونجرس، بتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية، مشيرة إلى أن خطة الإنقاذ ستعمل على تسريع تطعيمات فيروس كورونا، قائلة :"حان الوقت للكونجرس لإتخاذ إجراء".