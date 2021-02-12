اليوم السابع
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الجمعة، 12 فبراير 2021 05:22 ص
خالد صلاح
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النمسا تعلن فحوصات فيروس كورونا تقترب من المليون فحص

الجمعة، 12 فبراير 2021 05:00 ص
النمسا تعلن فحوصات فيروس كورونا تقترب من المليون فحص اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أ.ش.أ

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أكد ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوى أن فحوصات كورونا فى البلاد ستصل خلال أيام الى مليون فحص .

وقال وزير الصحة النمساوى فى تصريحات له أن الهدف فى بداية الازمة كان اجراء 15 الف اختبار يومى ولكن مع تزايد الاصابات وانتشار السلالات الجديدة للوباء ارتفعت الفحوصات الى مئات الآلاف من الفحوصات اليومية .

من جانب آخر .. أخطرت ألمانيا وزارة الصحة النمساوية بأنها صنفت ولاية تيرول الحدودية بأنها منطقة حمراء عالية المخاطر بعد انتشار سلالة جنوب افريقيا لتشكل اكبر نسبة فى الاصابات الجديدة بالولاية .

ولفتت مصادر فى وزارة الصحة اليوم الخميس الى أن المانيا قررت مراقبة الحدود وحظر الدخول إلى ولاية تيرول وأيضا الى جمهورية التشيك اعتبارا من الاحد المقبل .

وكان وزير الداخلية الألمانى هورست سيهوفر قد قرر اليوم إدخال ضوابط حدودية مؤقتة على الحدود مع جمهورية التشيك المجاورة بالإضافة إلى ضوابط على الحدود مع النمسا والتى كانت موجودة أثناء أزمة اللاجئين وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل .

 


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