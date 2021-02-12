الملحن أسامة عفيفى: صُدمت من غياب أصدقاء على حميدة ومن كان شريك نجاحهم

مطروح – حسن مشالى

قال الملحن أسامة عفيفى إنه قدم من القاهرة لحضور جنازة وتشييع جثمان الراحل على حميدة فى مرسى مطروح.

وأضاف أسامة عفيفى، لليوم السابع، أنه تربطه علاقة كبيرة بالراحل على حميدة، متابعا: كونت صداقات من مرسى مطروح ومن عائلة على حميدة من خبر فى الراحل.

وتابع أسامة عفيفى: صدمت من عدم وقوف بعض الفنانين وخاصة الذين كانوا قريبين من على حميدة لم يتواجدوا معه فى مرضى ولم يسألوا عليه.

وأضاف أسامة، أن على حميدة تأثر كثيرا من عدم سؤال الفنانين وخاصة الذين بدأوا حياتهم معه، مشيرا إلى أن على حميدة ذكر ذلك فى بث مباشر على اليوم السابع.

وأكد أسامة عفيفى أنه دائم السؤال على الفنان على حميدة فى المستشفى متابعا: فى ناس كنت متوقع وقوفها معه لم تزره فى المستشفى والعكس.

وأكد أسامة عفيفى أنه عرض على على حميدة عمل غنائى وطنى قائلا: عرضت على الراحل عمل فنى وطنى ولكن لم يتركه القدر لإكمال هذا العمل.