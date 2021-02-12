"المتفوقين للعلوم والرياضيات" بالدقهلية ضمن أفضل 15 مدرسة على مستوى العالم

الدقهلية شريف الديب

ثمن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الفوز الذي حققه طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والرياضيات والتكنولوجيا STEM بمدينة جمصة في محافظة الدقهلية، لكونها ضمن أفضل مدارس على مستوى العالم، مشاركة فى تحدى الجدول الدورى عام 2020.

أوضح محافظ الدقهلية أن الاتحاد الدولى للكيمياء البحته والتطبيقية وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فوز مدرستين من مصر وهما مدرسة المتفوقين للعلوم والرياضيات والتكنولوجيا بمدينة جمصة ، ومدرسة القليوبية بالعبور ، ضمن المدارس الفائزة فى تحدى الجدول الدورى فى عام 2020، حيث قامت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا باعداد النسخة العربية من هذا التحدى. وكانت اللغة العربية اول لغة بعد الانجليزية يتم اطلاق التحدى بها لاعطاء الفرصة للشباب المصرى والعربى فى المشاركة فى هذه الاحتفالية الدولية ومنحهم فرصة مساوية فى التواجد الدولى ولكى لا تشكل اللغة عائقا امامهم ..

وقد أشاد محافظ الدقهلية بهذه الخطوة التى تؤكد تفوق ونبوغ ابناء الدقهلية مؤكدا أن محافظة الدقهلية رائدة فى التفوق والنبوغ انجبت لمصر والعالم العديد من الشخصيات الاعلام الذين اثروا جوانب الحياة الثقافية والفكرية والعلمية والادبية والفنية والسياسية والدينية، مشيرا إلى أن حصول احدى مدارس الدقهلية على مركز متقدم مع 15 مدرسة على مستوى العالم يؤكد استمرار الدقهلية فى انجاب المتميزين والاعلام بفضل جهود القائمين على العملية التعليمية.

وجدير بالذكر أن الاتحاد الدولى للكيمياء البحته والتطبيقية سوف يقوم بإهداء المدارس الفائزة ملصق الاتحاد موقعا علية من فائزين بجائزة نوبل فى الكيمياء تقديرا منه لنبوغ طلاب هذه المدارس وشغفهم بعلم الكيمياء.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برعاية الموهوبين والمتفوقين علميا باعتبارهم عدة المستقبل.