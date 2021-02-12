اليوم السابع
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الكشف وتوفير العلاج لـ 1300 مواطن بقافلة بقرية بسفا الفشن ببنى سويف

الجمعة، 12 فبراير 2021 12:07 م
الكشف وتوفير العلاج لـ 1300 مواطن بقافلة بقرية بسفا الفشن ببنى سويف قافلة طبية
بنى سويف هانى فتحى

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أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتبين من التقرير، الذى عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية بسفا مركز الفشن على مدار يومى الأربعاء والخميس 10و11 فبراير الجاري" مكونة من 8 عيادات فى تخصصات "الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان،النساء ،الرمد ،الأسنان ،الجلدية وتنظيم الأسرة" وفى ظل إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1346 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان - معمل دم  95 - معمل طفيليات 44 - حالات  الأشعة 21- استصدار 17 قرار نفقة دولة - تحويل 25 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج  - موجات فوق صوتية 27 حالة.

كما شملت فعاليات القافلة  تنظيم ندوات تثقيف صحى لعدد  99 مواطن ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدى الفيروسى - فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الامراض الغير معدية "الضغط و السكر و السمنة" - أورام الصدر- تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة"، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبد الحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، و طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقافلة.

 

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