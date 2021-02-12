اليوم السابع
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الجمعة، 12 فبراير 2021 08:25 ص
خالد صلاح
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الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 12 فبراير 2021 07:00 ص
الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بكين (رويترز)

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أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الصين رصدت 12 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 فى البر الرئيسى يوم 11 فبراير ، ارتفاعا من حالتين فى اليوم السابق.

 

وقالت اللجنة الوطنية للصحة فى بيان إن جميع الحالات الجديدة هى إصابات واردة من الخارج. وانخفضت الإصابات الجديدة بدون أعراض، والتى لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة لمرض كوفيد-19، إلى ثمانى حالات من 16 فى اليوم السابق.

 

وشهدت الصين عودة ظهور المرض بشكل كبير فى يناير ، عندما ظهرت عدوى جماعية فى إقليم خبي، الذى يحيط ببكين. وانتشر المرض إلى إقليمى هيلونغجيانغ وجيلين فى شمال شرق البلاد فى أسوأ تفش فى البلاد منذ مارس 2020، مما دفع إلى حزمة من الإجراءات الصارمة تضمنت الإغلاق فى المناطق الأكثر تضررا للحد من انتشار الفيروس.

 

وتقدم بيانات يوم الجمعة أدلة إضافية على أن الصين استطاعت بشكل فعال القضاء على أحدث موجة من الإصابات وتجنب انتشار واسع آخر لمرض كوفيد-19.

 

ويبلغ العدد الإجمالى لحالات كوفيد-19 المؤكدة فى البر الرئيسى للصين 89748 حالة فيما بلغت محصلة الوفيات جراء الجائحة 4636 وفاة.

 


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