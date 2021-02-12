اليوم السابع
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الصحة الفلسطينية تسجل 665 إصابة جديدة بكورونا وثماني وفيات

الجمعة، 12 فبراير 2021 02:25 م
الصحة الفلسطينية تسجل 665 إصابة جديدة بكورونا وثماني وفيات كورونا
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل ‬‬665 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل 117 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 188111 تعافى منهم 175277 وتوفي 2110.

 

 

 


فلسطين

كورونا

الصحة الفلسطينية

كوفيد19

مي الكيلة

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