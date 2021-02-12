الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتعمد إفشال مفاوضات الإفراج عن الأسرى

كتب أحمد عرفة

اتهم عضو فريق الحكومة اليمنية المفاوض في لجنة الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل ميليشيات الحوثيين بتعمد إفشال جولة مفاوضات الافراج عن الأسرى والمعتقلين المستمرة منذ حوالي ثلاثة أسابيع برعاية الأمم المتحدة في الأردن.

وبحسب قناة العربية الحدث، قال عضو فريق الحكومة اليمنية المفاوض في لجنة الأسرى والمختطفين، ن ميليشيات الحوثيين مستمرة في تعنتها وترفض إخراج أو مبادلة الصحافيين وتطالب بأسماء لا وجود لها، لأشخاص قد يكونوا قتلوا في جبهات القتال أو أنهم وهميين.

وأوضح عضو فريق الحكومة اليمنية المفاوض في لجنة الأسرى والمختطفين، ماجد فضائل أن مطالبة الميليشيات بالإفراج عن أسماء لا وجود لها من أجل تعقيد الملف وتعمد في إفشال الجولة، لافتا إلى أن الميليشيات تسعى لتجاوز ما تم الاتفاق عليه مسبقا في عمان3 الخاص بإطلاق 301 من الطرفين بما فيهم أحد الأربعة (المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي)، متابعا: نحن نريد الانتهاء من تفاصيل ما تم التوقيع عليه مسبقاً قبل فتح نقاشات جديدة.

وتساءل عضو فريق الحكومة اليمنية المفاوض في لجنة الأسرى والمختطفين،: ما الجدوى من اتفاقات جديدة والميليشيات ترفض استكمال وتنفيذ ما هو متفق عليه في فبراير 2020، مستطردا: رغم التنازلات المستمرة التي قدمها ويقدمها الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين إلا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في تعنتها وترفض إخراج أو مبادلة الصحفيين وتطالب بأسماء لا وجود لها.