الأمم المتحدة: لا يتعين على ماليزيا ترحيل لاجئي ميانمار إلى بلدهم

رويترز

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنه يتعين على ماليزيا عدم ترحيل اللاجئين، بعدما ذكرت رويترز أنها تعتزم إعادة 1200 من مواطني ميانمار إلى بلادهم.

وقال مسؤولون ومصادر لرويترز هذا الأسبوع إن ماليزيا وافقت على إعادة هؤلاء اللاجئين بعدما عرض جيش ميانمار، الذي استولى على السلطة في انقلاب أول فبراير شباط، إرسال ثلاث سفن بحرية لنقل المواطنين المحتجزين في ثلاثة مراكز احتجاز.

وقالت يانتي إسماعيل المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين في كوالالمبور في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني "مبدأ عدم الإعادة القسرية يسري في ماليزيا أيضا في إطار القانون العرفي الدولي الملزم لجميع الدول".

وأكد خير الله داوود المدير العام للهجرة في ماليزيا أمس الخميس أنه سيجري ترحيل 1200 من مواطني ميانمار، لكنه لم يذكر إن كان بينهم لاجئون.

ولا تعترف ماليزيا رسميا باللاجئين وتتعامل مع كل من يصل دون أوراق رسمية على أنه مهاجر غير شرعي.

وتؤوي ماليزيا أكثر من 154 ألفا من طالبي اللجوء القادمين من ميانمار.

وعبرت جماعات مدافعة عن الحقوق عن قلقها بشأن سلامة لاجئي ميانمار بعد الانقلاب العسكري.