اليوم السابع
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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى بنى سويف وطفل يتسلم الكفن.. صور

الجمعة، 12 فبراير 2021 06:10 م
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى بنى سويف وطفل يتسلم الكفن.. صور إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين فى بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف بمشاركة القيادات الطبيعية ورجال الدين   في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.
 
وشهدت قرية جزيرة ببا التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين  جاد الرب، وفتحي الشرقاوي بعزبة هاشم  بمركز ببا جنوب المحافظة فى حضور الدكتور عبدالله على مبروك عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية، والشعبية، والأمنية والدينية.
 
وقامت عائلة جاد الرب بتسليم الكفن إلى عائلة الشرقاوى حيث تسلم الطفل أحمد نجل المتوفى محمد فتحى الكفن وقبل وعائلته التصالح وإنهاء الخصومة بين العائلتين.
 
وشهدت عزبة هاشم التابعة لمركز ببا مقتل محمد فتحى احمد 43 سنة  فى مشاجرة نشبت بين عائلتى جاد الرب  وفتحى الشرقاوى والقت قوات الأمن القبض على المتهمين .
 
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