إنشاء وتطوير 12 وحدة صحية و4 مستشفيات جديدة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ، اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وخاصة فى قطاع الصحة، لم يتوقعه عدد كبير من أهالى المحافظة، فقد كانت السمة الغالبة عن القطاع الصحى بالمحافظة سوء الخدمة الطبية، ولكن القيادة السياسية وجهت ببناء الوحدات الصحية وتطويرها، وإنشاء مستشفيات متميزة، فتم إنشاء 10 وحدات صحية، كما تم تطوير وحدتين صحيتين، وتم إنشاء 4 مستشفيات كبرى بـ4 مدن تضاهى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

فتم إنشاء عدد من الوحدات الصحية خلال 3 سنوات ومنها المنشة الغربية بسيدى غازى بتكلفة 2 مليون و947 ألف جنيه، والمنشة الشرقية بسيدى غازى بتكلفة 2 مليون جنيه، وبرج البرلس بتكلفة 4 ملايين و637 ألف جنيه، و45 الجدية "64 الحدية سابقاً" بالحامول بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، والشراقوة 41 بالحامول، بتكلفة 5 ملايين و780 ألف جنيه، والحفير 10 بتكلفة 2 مليون جنيه.

كما تم إحلال وتجديد الوحدة الصحية بشمس الدين بمركز سيدى سالم، بتكلفة 3 ملايين و987 ألف جنيه، والوحدة الصحية بقرية الفقهاء البحرية التابعة لمركز سيدى سالم، بتكلفة 4 ملايين و882 مليون جنيه، والسيد البدوى بمطوبس بتكلفة 4 ملايين و895 ألف جنيه، والكفر الشرقى بالحامول بتكلفة 4 ملايين و217 ألف جنيه، ونصرة بكفر الشيخ بتكلفة 2 مليون جنيه.

كما شهدت قرى المحافظة تطوير عدد من الوحدات الصحية شباس عمير بقلين بتكلفة 3 ملايين جنيه و301 ألف جنيه، و78 الحامول بتكلف 2 مليون و652 ألف جنيه، وأما المستشفيات العلاجية التى تم الانتهاء منها خلال الأعوام 2018و2019و2020، مستشفى برج البرلس بتكلفة 68 مليون جنيه و715 ألف جنيه ،ومستشفى سيدى غازى بتكلفة 89 مليون جنيه، و754 ألف جنيه، ومستشفى قلين بتكلفة 130 مليونل و401 ألف جنيه، ومستشفى بلطيم بتكلفة، 134 مليونا و820 ألف جنيه.



بعض الاسرة بمستشفى البرلس



جانب من مستشفى سيدي غازي



مستشفى البرلس



مستشفى بلطيم المركزي



مستشفى سيدي غازي