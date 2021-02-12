إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالغربية

الغربية محمد طارق

شهد طريق قرية سنبو التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، حادث تصادم دراجتين بخاريتين مما أدى إلى إصابة 4 اشخاص بجروح وكسور، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير آمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخارية بطريق قرية سنبو التابعة لمركز ومدينة زفتى، مما أدى إلى اصابة كلا من " عبده ال ال " 30 سنة والمقيم بقرية دمنهور الوحش، " السيد ر ع " 21 سنة والمقيم بقرية دمنهور الوحش، "مريم ه ع " 18 سنة والمقيمة بقرية سنبو، " عبده م ش ال " 22 سنة والمقيم بقرية سنبو، جميعهم مصابين بكسور وجروح نتيجة الحادث.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.