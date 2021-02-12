أمريكا تحث الدول الأخرى على استهدف زعماء الانقلاب في ميانمار بعقوبات

رويترز

دعت الولايات المتحدة اليوم الجمعة الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الانضمام إليها في محاسبة قادة الانقلاب في ميانمار، بما في ذلك من خلال العقوبات التي تستهدفهم مثل تلك التي فرضتها يوم الخميس.



وقال مارك كاسايري القائم بالأعمال الأمريكي في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف "نطلب من جميع أعضاء المجلس الانضمام إلى الولايات المتحدة وغيرها .. في تعزيز مساءلة المسؤولين عن الانقلاب بما في ذلك من خلال العقوبات التي تستهدفهم".

ويمثل هذا البيان أول كلمة لواشنطن بشأن قضية حقوقية في جلسة رسمية لمجلس حقوق الإنسان منذ انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب منه في يونيو 2018.