اليوم السابع
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الجمعة، 12 فبراير 2021 02:38 م
خالد صلاح
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أمريكا تحث الدول الأخرى على استهدف زعماء الانقلاب في ميانمار بعقوبات

الجمعة، 12 فبراير 2021 02:22 م
أمريكا تحث الدول الأخرى على استهدف زعماء الانقلاب في ميانمار بعقوبات البيت الأبيض
رويترز

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دعت الولايات المتحدة اليوم الجمعة الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الانضمام إليها في محاسبة قادة الانقلاب في ميانمار، بما في ذلك من خلال العقوبات التي تستهدفهم مثل تلك التي فرضتها يوم الخميس.

وقال مارك كاسايري القائم بالأعمال الأمريكي في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف "نطلب من جميع أعضاء المجلس الانضمام إلى الولايات المتحدة وغيرها .. في تعزيز مساءلة المسؤولين عن الانقلاب بما في ذلك من خلال العقوبات التي تستهدفهم".
 
ويمثل هذا البيان أول كلمة لواشنطن بشأن قضية حقوقية في جلسة رسمية لمجلس حقوق الإنسان منذ انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب منه في يونيو  2018. 
 

ميانمار

واشنطن

انقلاب عسكري

ترامب

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