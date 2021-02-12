ألمانيا تبدي قلقها من استعداد روسيا لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

رويترز

ردت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وقال فيها إن موسكو مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرضت عليها عقوبات اقتصادية مؤلمة ووصفت هذه التصريحات بأنها "مثيرة للقلق".

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي في برلين إن "هذه التصريحات مثيرة للقلق وغير مفهومة فعلا".

وأشارت المتحدثة إلى تصريحات وزير الخارجية هايكو ماس، الذي لم يستبعد فرض عقوبات جديدة ،لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الحوار مع روسيا. ‭‭ ‬‬وواجهت العلاقات بين روسيا والغرب ضغوطا جديدة بسبب سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني الأمر الذي أثار الحديث عن احتمال فرض عقوبات جديدة.