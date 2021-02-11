وفاة "حسن سويدان" أحد أبطال معركة البرلس البحرية عام 1956

كفر الشيخ - محمد سليمان

توفي البطل حسن سويدان، اليوم الخميس، 85 سنة، أحد أبطال معركة البرلس البحرية عام 1956، كان عريفًا في القوات البحرية حيئذك، وهي المعركة التي دارت بين الأسطول المصري والأسطولين البريطاني والفرنسي، بالقرب من شواطئ البرلس والمطلة على البحر المتوسط.

وحسن محمد حسن سويدان، من مواليد14 أغسطس 1936، ولديه 8 أبناء؛ 3 بنات و5 أولاد، وكان يقيم بقرية الشيخ مبارك التابعة لمركز البرلس، التحق بالبحرية متطوعًا في قوات حرس السواحل المعروفة حاليًا بحرس الحدود، وخدمت بها 23 .

وأكد ياسر سويدان، نجل البطل حسن سويدان، أن والده انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد فترة قصيرة من المرض، داعياً الله أن يتعمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته، مشيراً إلى أن والده رحمه الله كان يحكي له عما حدث بالمعركة، ودوره فيها، فقد كان والده عريفًا في قوات حرس السواحل بنقطة مراقبة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بالبرلس، وعندما كان يستطلع البحر بالنظارة المعظمة عهدته وجد شيئًا غير طبيعي، فأبلغ المراقبة وإدارة البحر، وقبل سماع صوت انفجار شديد عرفوا بأن البارجة الفرنسية جان بارت تشارك في الهجوم علينا.

وقال سويدان، لـ"اليوم السابع"، إنه كان يستمع لكلام والده عن المعركة، وتحرك الأبطال وعلى رأسهم المقدم جلال الدين الدسوقي، ناحية الصوت، فأطلق الدسوقي الدخان الكثيف لتشويش رادار المهاجمين ودارت المعركة، وأن والده عرف انفجار المدمرة عندما لاحظها بنظارته ثم اختفت فعرف أن الأبطال اسقطوها بزوارق بدائية.

وأكد سويدان، بعد تدمير البارجة الفرنسية جان بارت، أطلق الطيران الإسرائيلي صواريخ، وظهر الطيران المصري، فاشتبك معهم، وفرت طائرات العدو، واستشهد عدد من الأبطال منهم جلال الدين الدسوقي، جول جمال" ضابط سوري"، وأحمد اسماعيل، وإسماعيل فهمي.



البطل حسن سويدان احد أبطال معركة البرلس