وزير الشباب والرياضة يتفقد معارض فنية ويوزع درجات خلال جولته بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، إشارة بدء توزيع الدراجات على الشباب بشمال سيناء من مدينة العريش الرياضية على ساحل العريش تدعيما لمبادرة مبادرة "دراجتك.. صحتك".

وسلم الوزير دراجات لشباب تقدموا لحجزها، برفقة عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وكليب راشد مدير الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

وفى مؤتمر صحفى، أكد وزير الشباب علي اهتمام القيادة السياسية بشمال سيناء في جميع القطاعات وخاصة قطاعي الشباب والرياضة، مضيفا أن رسالة القيادة السياسية لوزارة الشباب والرياضة هى حصول سيناء على جميع حقوقها الرياضية.

وأعلن صبحي عن دعم قطاعي الشباب والرياضة فى محافظة شمال سيناء على وجه العموم، وأن هناك مزيدا من المبادرات الشبابية التى تقوم بتنفيذها الوزارة في مختلف المنشآت الشبابية في شمال سيناء، علاوة على تنفيذ أنشطة بإشراك شباب سيناء في جميع البرامج التي تنفذها الوزارة على مستوي الجمهورية.

ولفت صبحى إلى أنه بالتعاون مع منظمة اليونسيف والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أطلقت الوزارة عددا من البرامج التي تهدف لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، في عدد من المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، من خلال برنامج الرياضة من أجل التنمية، والذي يهتم بتنمية المهارات الحياتية للفتيات محافظات الوجه القبلي.

وأضاف صبحي، أن هذه البرامج تأتى فى إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد وتنميتها فى كافة المجالات، وذلك وفقاً لاستراتيجية بناء الانسان ورؤية مصر 2030م.

وأشار صبحي، إلى أن المحافظات الحدودية أصبحت لها الأولوية في تنفيذ وتطوير الأنشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة وفقاً لرؤية القيادة السياسية، وسوف تشهد هذه المحافظات مزيدا من الانشطة خلال المرحلة الراهنة.

وأكد صبحي، أن الهدف من التعاون مع مدارس المجتمع هو بناء شراكة جديدة معها لتنفيذ عدد من الانشطة والبرامج (الرياضة من اجل التنمية) لتنمية المهارات الحياتية لفتيات سيناء، حيث يتم تنفيذ أولى ورش العمل لتدريب 60 مدربة من مدارس المجتمع الريفي على أيدي مدربين تم تأهيلهم بالمرحلة الأولى من البرنامج، وذلك للوصول إلي كل مناطق وقرى محافظة شمال سيناء، مشيرًا إلى أن مدارس المجتمع نموذجا من المدارس التي أنشئت بغرض الوفاء بحقوق جميع الأطفال فى تعليم جيد، وخاصة الأطفال فى المناطق المحرومة من الخدمات، والذين لم يحالفهم الحظ فى وجود فرص للتعليم وخاصة الفتيات القاطنات فى مناطق ريفية نائية وبعيدة تماما و يصعب الوصول إليها بالخدمة المدرسية التقليدية المكونة من صفوف متعددة.

وقال صبحي إن الوزارة تنفذ مجموعة من البرامج مع منظمة اليونيسيف من خلال استراتيجية برامج التنمية الرياضية التي تشمل برنامج رياضة من اجل التنمية والذي يستهدف البرنامج تدريب 100 ألف فتاة خلال سنة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار الاهتمام برياضة المرأة ومساهمتها في توسيع قاعدة الممارسة الرياضة، وبرنامج مشواري لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرصة للفتيات لممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة.

وأشار صبحى إلى أن جميع المعروضات من منتجات البيئة السيناوية التي تم عرضها في المدينة الشبابية الدولية بالعريش سيتم عرضها قريبا في معرض ديارنا مجانًا، كدعم لمنتجيها وتوفير فرص التسويق لهم، مؤكدا علي التعاون مع كليات جامعة العريش لتشجيع الافكار والمواهب الرياضية.

وقال صبحى إن وجودنا على أرض شمال سيناء رسالة للعالم أجمع بأن سيناء آمنة بفضل الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المدنية، موجهًا لهما كل التحية والتقدير على ما يبذلونه على أرض سيناء.

من جانبه، أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن وزير الشباب والرياضة وافق علي تسويق المنتجات السيناوية في معرض ديارنا بالقاهرة علي نفقة الوزارة.

وخلال الجولة قام وزير الشباب والرياضة يرافقه المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بحضور المهرجان الرياضي الأول بشمال سيناء في المدينة الشبابية بالعريش، والذى يتضمن عروض وأنشطة رياضية متنوعة، بجانب لقاء مدربي البرامج الرياضية من أجل التنمية والتي نفذت بالتعاون مع مؤسسة اليونيسيف، ومشاهدة فيلم تسجيلي عن المديرية تحت عنوان «الواقع والمأمول» وعروض فنية لمركز الفنون.

كما قام الوزير والمحافظ بافتتاح معرضي أندية الفتاة والمرأة والفنون التشكيلية "محكي الشباب" بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش، والذين يضمون عدد من المشغولات اليدوية وأعمال التطريز والأبرة والحياكة من أعمال أندية الفتاة والمرأة ، بجانب عدد من اللوحات الفنية والمجسمات التي من تنفيذ وإعداد أعضاء محكي الشباب بإدارة البرلمان والطلائع بمديرية الشباب والرياضة.

وزير الشباب فى ديوان عام المحافظة

وزير الشباب فى مركز شباب بمحافظة شمال سيناء