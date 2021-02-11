اليوم السابع
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الخميس، 11 فبراير 2021 06:43 م
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وزير الدفاع الأمريكى: شكلنا مجموعة عمل لمواجهة تحديات الصين

الخميس، 11 فبراير 2021 06:04 م
وزير الدفاع الأمريكى: شكلنا مجموعة عمل لمواجهة تحديات الصين لويد اوستن
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن،: شكلنا مجموعة عمل لمواجهة تحديات الصين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن وزارة الدفاع (البنتاجون) ستراجع استراتيجيتها تجاه الصين، بالنظر فى مجالات حيوية تشمل المخابرات والتكنولوجيا والوجود العسكرى الأمريكى فى المنطقة.

وسوف تكون المراجعة ضمن عدة مراجعات أخرى يقوم بها البنتاجون بالفعل وتتراوح ما بين القوات المنتشرة فى الشرق الأوسط وحتى السياسة تجاه حلف شمال الأطلسي.

ويحتدم الخلاف بين البلدين على عدة قضايا مثل التكنولوجيا وحقوق الإنسان والأنشطة العسكرية الصينية فى منطقة بحر الصين الجنوبى المتنازع عليها، حيث يتبادل البلدان الاتهامات بتعمد انتهاج سلوك استفزازي.


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