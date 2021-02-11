وأعرب الزياني- خلال لقائه وزير الخارجية سامح شكرى، وذلك على هامش انعقاد منتدى الصداقة الذي عقد في العاصمة أثينا باليونان- عن اعتزازه وتقديره لما تتسم به العلاقات بين البلدين من قوة ومتانة، حيث بحثا عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.



من جانبه، أكد شكري متانة العلاقات التي تربط بين المملكة ومصر في ظل الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، مشيدًا بما وصلت إليه علاقات التعاون الثنائي بين البلدين من تطور ونماء على كافة الصعد، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من الرفعة والازدهار.