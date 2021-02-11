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هيومان رايتس: إثيوبيا تقصف المناطق السكنية فى تيجراي عشوائيا وتقتل العشرات

الخميس، 11 فبراير 2021 09:26 م
هيومان رايتس: إثيوبيا تقصف المناطق السكنية فى تيجراي عشوائيا وتقتل العشرات الأوضاع فى تيجراى - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش أن إثيوبيا تقصف المناطق السكنية في تيجراي عشوائيا وتقتل العشرات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق شهدت منطقة تيجراى تدهورا للإوضاع الإنسانية في المنطقة الشمالية الإثيوبية فى أعقاب الصراع بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات تحرير تيجراى، فيما تدخل مسئولون أممون في محاولة لإنقاذ حياة المدنيين المتضررين من الصراع من بينهم وكيل الأمين العام لشئون السلامة والأمن، والمفوض السامى لشئون اللاجئين، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمى.

وأشارت التقارير إلى أن وضع الأمن الغذائي صعب ومتنامى، حيث إن هناك من 2.5 إلى 3 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة في منطقة تيجراي، حيث يأتى الأطفال الصغار والحوامل والمرضعات على رأس الفئات الأشد تضررًا وضعفًا، وفقا للأمم المتحدة.


اثيوبيا

تيجراى

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